Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. В режиме онлайн мы будем сообщать счет поединка, давать авторов голов и видеоповторы забитых мячей. После финального свистка будет доступен видеообзор матча.

ПСЖ — БАВАРИЯ — 0:0 ( обновляется)

Анонс матча от УЕФА

Пари Сен-Жермен потерпел лишь два поражения в последнем 41 домашнем матче групповых/общих этапов Лиги чемпионов ( В31 Н8).

Защитник ПСЖ Люка Эрнандес перешел в парижский клуб в июле 2023 года из Баварии, где провел 107 матчей за четыре сезона.

Бавария выиграла 13 из последних 15 матчей против французских команд ( П2).

Нападающий Баварии Гарри Кейн забил 11 голов в последних 10 матчах Лиги чемпионов.

Йосуа Киммих может провести свой сотый матч в основной стадии Лиги чемпионов — все за Баварию. Тогда он станет 30-м игроком, достигшим этой отметки в составе одного клуба, и пятым представителем Баварии после Томаса Мюллера ( 163), Мануэля Нойера ( 131), Филиппа Лама ( 105) и Оливера Кана ( 103).

Кто фаворит

В букмекерских конторах такие были коэффициенты на матч: победа ПСЖ — 2.52, ничья — 3.88, победа Баварии — 2.61.

Матчи команды в ЛЧ-2025/26

ПСЖ — Аталанта (4:0), Барселона (2:1), Байер (7:2).

Бавария — Челси (3:1), Пафос (5:1), Брюгге (4:0).

Турнирная таблица

Топ-8 команд выходят в 1/8 финала. Клубы, которые заняли с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие места ниже, покидают еврокубки. Перехода в Лигу Европы на основной стадии больше не будет.

Фото: Football Ranking

Кстати, от УЕФА требуют 20 миллионов евро из-за «кражи» нынешнего формата Лиги чемпионов.