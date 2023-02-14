ПСЖ — Бавария. Видео онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 14 февраля, 21:40 Бавария гостит у ПСЖ (Фото:REUTERS/Leonhard Simon)

NV в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией.



Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 14 февраля.

Стартовые составы:

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Рамос, Мендеш — Заир-Эмери, Данилу, Верратти, Солер — Месси, Неймар

Видео дня

Бавария: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу — Киммих, Горецка — Сане, Мусиала, Коман — Шупо-Мотинг

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.