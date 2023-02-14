ПСЖ — Бавария. Видео онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля, 21:40
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Бавария гостит у ПСЖ (Фото:REUTERS/Leonhard Simon)

Бавария гостит у ПСЖ (Фото:REUTERS/Leonhard Simon)

NV в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией.

Смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Бавария можно здесь

Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 14 февраля.

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Стартовые составы:

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Рамос, Мендеш — Заир-Эмери, Данилу, Верратти, Солер — Месси, Неймар

Видео дня

Бавария: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу — Киммих, Горецка — Сане, Мусиала, Коман — Шупо-Мотинг

Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лига Чемпионов Бавария (Мюнхен)

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