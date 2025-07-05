В Атланте состоялся четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира между ПСЖ и Баварией.

В конце первого тайма произошел ужасный эпизод. Полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала получил жуткую травму после того, как голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма влетел ему в ноги.

Реклама

Мусиала не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Счет в поединке был открыт на 78-й минуте. Автором гол стал Дуе.

На последних минутах игры ПСЖ остались в девятером. Сначала красную карточку получил Пачо, а затем был удален Лукас Эрнандес.

В компенсированное время Усман Дембеле удвоил преимущество ПСЖ.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

ПСЖ — Бавария 2:0

Голы: Дуе, 78, Дембеле, 90+7

В полуфинале клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с победителем пары Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд.

Ранее сообщалось, что Челси вышел в полуфинал клубного ЧМ, обыграв Палмейрас благодаря курьезному автоголу голкипера.