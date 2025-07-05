Ужасная травма и два удаления. ПСЖ вышел в полуфинал клубного ЧМ, обыграв Баварию — видео
ПСЖ обыграл Баварию (Фото: Reuters/Brett Davis)
В Атланте состоялся четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира между ПСЖ и Баварией.
В конце первого тайма произошел ужасный эпизод. Полузащитник мюнхенцев Джамал Мусиала получил жуткую травму после того, как голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма влетел ему в ноги.
Мусиала не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.
Счет в поединке был открыт на 78-й минуте. Автором гол стал Дуе.
На последних минутах игры ПСЖ остались в девятером. Сначала красную карточку получил Пачо, а затем был удален Лукас Эрнандес.
В компенсированное время Усман Дембеле удвоил преимущество ПСЖ.
ПСЖ — Бавария 2:0
Голы: Дуе, 78, Дембеле, 90+7
В полуфинале клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с победителем пары Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд.
