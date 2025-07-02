ПСЖ — Бавария, Челси против бразильцев: определились все пары четвертьфинала клубного ЧМ-2025

2 июля, 10:13
ПСЖ ждет непростой соперник в четвертьфинале (Фото: Reuters/Dale Zanine)

ПСЖ ждет непростой соперник в четвертьфинале (Фото: Reuters/Dale Zanine)

Завершились матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, по итогам которых определились все четвертьфиналисты.

В борьбе за трофей остаются восемь команд: по два представителя из Бразилии и Германии, а также по одному из Франции, Испании, Англии и Саудовской Аравии.

В четвертьфинале сыграют:

4 июля

Флуминенсе (Бразилия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

Палмейрас (Бразилия) — Челси (Англия)

5 июля

ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия)

Реал Мадрид (Испания) — Боруссия Дортмунд (Германия)

Сообщалось, что последним участником четвертьфинала стала дортмундская Боруссия, обыгравшая Монтеррей Серхио Рамоса.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид ФК Челси Бавария (Мюнхен) Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира Футбол Палмейрас

