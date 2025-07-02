ПСЖ — Бавария, Челси против бразильцев: определились все пары четвертьфинала клубного ЧМ-2025
ПСЖ ждет непростой соперник в четвертьфинале (Фото: Reuters/Dale Zanine)
Завершились матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу, по итогам которых определились все четвертьфиналисты.
В борьбе за трофей остаются восемь команд: по два представителя из Бразилии и Германии, а также по одному из Франции, Испании, Англии и Саудовской Аравии.
В четвертьфинале сыграют:
4 июля
Флуминенсе (Бразилия) — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
Палмейрас (Бразилия) — Челси (Англия)
5 июля
ПСЖ (Франция) — Бавария (Германия)
Реал Мадрид (Испания) — Боруссия Дортмунд (Германия)
Сообщалось, что последним участником четвертьфинала стала дортмундская Боруссия, обыгравшая Монтеррей Серхио Рамоса.