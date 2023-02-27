Месси и Мбаппе принесли ПСЖ разгромную победу над клубом Малиновского в чемпионате Франции — видео
ПСЖ уверенно лидирует в Лиге (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)
ПСЖ на выезде разгромил Марсель со счетом 3:0 в матче 25-го чемпионата Франции по футболу.
ПСЖ открыл счет на 25-й минуте, когда отличился Мбаппе после паса Месси. Уже через четыре минуты они поменялись ролями — Мбаппе прострелил на Месси, который замкнул мяч в ворота.
На 55-й минуте лидеры ПСЖ организовали третий гол своего клуба. Месси отличным пасом вывел Мбаппе на ворота Марселя и Килиан оформил дубль.
ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая Марсель на восемь очков.
Марсель — ПСЖ 0:3
Голы: Мбаппе, 25, 55, Месси, 29
Турнирная таблица
Ранее Руслан Малиновский зрелищным голом принес Марселю победу над ПСЖ в 1/8 финала Кубка Франции.