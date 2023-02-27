Месси и Мбаппе принесли ПСЖ разгромную победу над клубом Малиновского в чемпионате Франции — видео

27 февраля, 09:40
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ПСЖ уверенно лидирует в Лиге (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

ПСЖ уверенно лидирует в Лиге (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

ПСЖ на выезде разгромил Марсель со счетом 3:0 в матче 25-го чемпионата Франции по футболу.

ПСЖ открыл счет на 25-й минуте, когда отличился Мбаппе после паса Месси. Уже через четыре минуты они поменялись ролями — Мбаппе прострелил на Месси, который замкнул мяч в ворота.

Видео дня

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На 55-й минуте лидеры ПСЖ организовали третий гол своего клуба. Месси отличным пасом вывел Мбаппе на ворота Марселя и Килиан оформил дубль.

ПСЖ лидирует в Лиге 1, опережая Марсель на восемь очков.

Марсель — ПСЖ 0:3
Голы: Мбаппе, 25, 55, Месси, 29

https://www.youtube.com/watch?v=8M4cxW7mrXc&ab_channel=%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB2.0

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее Руслан Малиновский зрелищным голом принес Марселю победу над ПСЖ в 1/8 финала Кубка Франции.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси Французская Лига 1 Килиан Мбаппе Руслан Малиновский

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