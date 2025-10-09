ПСЖ хочет осуществить самый дорогой трансфер в истории футбола — СМИ

9 октября, 16:19
Ламин Ямаль (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Ламин Ямаль (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Французский ПСЖ намерен подписать звезду Барселоны Ламина Ямаля, который сейчас восстанавливается от травмы, сообщает Defensa Central.

Клуб готов заплатить за испанского вундеркинда 230 миллионов евро.

В случае трансфера Ямаль станет самым дорогим игроком в истории футбола и превзойдет рекорд Неймара, который в 2017 году перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро.

Ямаль недавно подписал новый контракт с Барселоной до 2031 года, а сумма отступных в соглашении составляет 1 миллиард евро. Каталонцы уверяют, что футболист чувствует себя счастливым в клубе и не рассматривает возможности смены команды.

Несмотря на это, ПСЖ попытается убедить руководство Барселоны и самого игрока в целесообразности перехода.

Летом ПСЖ за 63 млн евро подписал футболиста сборной Украины Илью Забарного, который перешел из английского Борнмута.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ПСЖ (Paris SG) Трансферы Ламин Ямаль

