ПСЖ хочет осуществить самый дорогой трансфер в истории футбола — СМИ
Ламин Ямаль (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Французский ПСЖ намерен подписать звезду Барселоны Ламина Ямаля, который сейчас восстанавливается от травмы, сообщает Defensa Central.
Клуб готов заплатить за испанского вундеркинда 230 миллионов евро.
В случае трансфера Ямаль станет самым дорогим игроком в истории футбола и превзойдет рекорд Неймара, который в 2017 году перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро.
Ямаль недавно подписал новый контракт с Барселоной до 2031 года, а сумма отступных в соглашении составляет 1 миллиард евро. Каталонцы уверяют, что футболист чувствует себя счастливым в клубе и не рассматривает возможности смены команды.
Несмотря на это, ПСЖ попытается убедить руководство Барселоны и самого игрока в целесообразности перехода.
Летом ПСЖ за 63 млн евро подписал футболиста сборной Украины Илью Забарного, который перешел из английского Борнмута.