ПСЖ выбил Интер Майами из клубного чемпионата мира: Месси потерпел разгром от бывшего клуба — видео
Месси покинул поле без забитых голов (Фото: Рейтер/Дейл Занин)
ПСЖ легко обыграл Интер Майами в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.
Парижане еще до перерыва отправили в ворота соперников четыре мяча.
Уже на 6-й минуте Невеш открыл счет ударом головой, а затем удвоил преимущество завершив великолепную комбинацию.
Прошло несколько минут как Авилес срезал мяч в собственные ворота, а перед самым свистком на перерыв провалом в обороне воспользовался Хакими.
Во втором тайме счет не изменился и французский клуб легко довел матч до победы.
Поражение особенно болезненным стало для звездного форварда Интера Майами Лионеля Месси, который до перехода в американский клуб выступал именно за ПСЖ.
В четвертьфинале ПСЖ сыграет против победителя матча Фламенгу — Бавария.
ПСЖ — Интер Майами 4:0
Голы: Невеш, 6, 39, Авилес, 44 (авт), Хакими, 45+3
