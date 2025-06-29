ПСЖ выбил Интер Майами из клубного чемпионата мира: Месси потерпел разгром от бывшего клуба — видео

29 июня, 20:52
Поделиться:
Месси покинул поле без забитых голов (Фото: Рейтер/Дейл Занин)

Месси покинул поле без забитых голов (Фото: Рейтер/Дейл Занин)

ПСЖ легко обыграл Интер Майами в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США.

https://www.youtube.com/watch?v=2eY74BW4SbE&ab_channel=DAZNFootball

Парижане еще до перерыва отправили в ворота соперников четыре мяча.

Читайте также:
Палмейрас стал первым четвертьфиналистом клубного ЧМ-2025, выиграв бразильское дерби в дополнительное время

Уже на 6-й минуте Невеш открыл счет ударом головой, а затем удвоил преимущество завершив великолепную комбинацию.

Реклама

Прошло несколько минут как Авилес срезал мяч в собственные ворота, а перед самым свистком на перерыв провалом в обороне воспользовался Хакими.

Во втором тайме счет не изменился и французский клуб легко довел матч до победы.

Поражение особенно болезненным стало для звездного форварда Интера Майами Лионеля Месси, который до перехода в американский клуб выступал именно за ПСЖ.

В четвертьфинале ПСЖ сыграет против победителя матча Фламенгу — Бавария.

ПСЖ — Интер Майами 4:0
Голы: Невеш, 6, 39, Авилес, 44 (авт), Хакими, 45+3

Ранее сообщалось, что Челси победил Бенфику Трубина в драматичном матче 1/8 финала клубного ЧМ-2025.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Лионель Месси ПСЖ (Paris SG) клубный чемпионат мира Интер Майами Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X