ПСЖ легко обыграл Интер Майами в 1/8 финала клубного чемпионата мира , который проходит в США.

Парижане еще до перерыва отправили в ворота соперников четыре мяча.

Уже на 6-й минуте Невеш открыл счет ударом головой, а затем удвоил преимущество завершив великолепную комбинацию.

Прошло несколько минут как Авилес срезал мяч в собственные ворота, а перед самым свистком на перерыв провалом в обороне воспользовался Хакими.

Во втором тайме счет не изменился и французский клуб легко довел матч до победы.

Поражение особенно болезненным стало для звездного форварда Интера Майами Лионеля Месси, который до перехода в американский клуб выступал именно за ПСЖ.

В четвертьфинале ПСЖ сыграет против победителя матча Фламенгу — Бавария.

ПСЖ — Интер Майами 4:0

Голы: Невеш, 6, 39, Авилес, 44 (авт), Хакими, 45+3

