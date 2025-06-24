«Мы будем стараться их победить». Звездный одноклубник Месси назвал лучшего тренера мира перед матчем с ПСЖ в плей-офф КЧМ-2025

24 июня, 09:49
Жорди Альба (Фото: Reuters/Sam Navarro)

Защитник Интера Майами Жорди Альба после выхода в плей-офф Клубного чемпионата мира поделился ожиданиями относительно предстоящего матча 1/8 финала против Пари Сен-Жермен.

Испанец выразил восхищение наставником французской команды Луисом Энрике, под руководством которого он играл в Барселоне, сообщает AS.

«Для клуба это замечательное достижение. Теперь нам предстоит встретиться с ПСЖ — и это будет очень сложно. Посмотрим, сможем ли мы выстоять.

Мы знаем их игроков, их тренера. Мне посчастливилось играть под его руководством, и я всегда говорил, что он лучший в мире.

Мы будем пытаться их победить. А почему бы и нет? Это же футбол. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти", — сказал Альба.

Матч 1/8 финала между ПСЖ и Интером Майами состоится 29 июня в 19:00 по киевскому времени.

ПСЖ занял первое место в группе В после победы над Сиэтлом (2:0), тогда как Интер Майами финишировал вторым в квартете А после ничьей с Палмейрасом (2:2).

