Килиан Мбаппе надоел парижскому клубу и скоро станет игроком Реала — СМИ

22 июля, 09:08
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе не поехал с парижским клубом в турне по Японии.

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Об этом в своем Twitter сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, таким способом ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер. В клубе понимают, что уход футболиста — неизбежен.

Видео дня

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1682491372354281472

Как сообщает L’Equipe, парижане убеждены, что Мбаппе уже договорился с Реалом о переходе свободным агентом летом 2024 года.

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Ранее сообщалось, что президент ПСЖ хотел предложить Мбаппе 10−11 лет контракта и один миллион евро.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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