Килиан Мбаппе надоел парижскому клубу и скоро станет игроком Реала — СМИ 22 июля, 09:08 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе не поехал с парижским клубом в турне по Японии.

Об этом в своем Twitter сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, таким способом ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер. В клубе понимают, что уход футболиста — неизбежен.

Видео дня

Как сообщает L’Equipe, парижане убеждены, что Мбаппе уже договорился с Реалом о переходе свободным агентом летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ хотел предложить Мбаппе 10−11 лет контракта и один миллион евро.