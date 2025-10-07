Лучший футбольный клуб Европы опозорился русской песней, одноклубник Забарного в главной роли — видео

7 октября, 10:25
Нуну Мендеш забил Лиллю (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Нуну Мендеш забил Лиллю (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

В рамках чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с Лиллем — 1:1.

Автором единственного гола в составе парижан стал Нуну Мендеш, который забил со штрафного.

Пресс-служба ПСЖ опубликовала в TikTok момент гола. Музыкальное сопровождение оказалось зашкварным. На видео наложили песню из российского мультфильма «Маша и медведь».

@psg Nuno insane freekick goal vs Lille today ☄️🇵🇹#psg #nunomendes #ligue1 ♬ MASHA ULTRAFUNK - HISTED & TXVSTERPLAYA

Этот фрагмент в TikTok уже собрал более 6 миллионов просмотров и 850 тысяч лайков.

За парижский гранд выступает украинский защитник Илья Забарный, который перебрался в команду летом текущего года. В составе действующего победителя Лиги чемпионов также играет россиянин Матвей Сафонов.

Ранее сообщалось, что в Динамо назвали сумму, которую заработали на переходе Забарного в ПСЖ.

Редактор: Дмитрий Данец

