В рамках чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с Лиллем — 1:1 .

Автором единственного гола в составе парижан стал Нуну Мендеш, который забил со штрафного.

Пресс-служба ПСЖ опубликовала в TikTok момент гола. Музыкальное сопровождение оказалось зашкварным. На видео наложили песню из российского мультфильма «Маша и медведь».

Реклама

Этот фрагмент в TikTok уже собрал более 6 миллионов просмотров и 850 тысяч лайков.

За парижский гранд выступает украинский защитник Илья Забарный, который перебрался в команду летом текущего года. В составе действующего победителя Лиги чемпионов также играет россиянин Матвей Сафонов.

Ранее сообщалось, что в Динамо назвали сумму, которую заработали на переходе Забарного в ПСЖ.