Одного из лучших футболистов мира жестко раскритиковали за жест во время матча — видео

14 августа, 22:54
Мбаппе отметился в матче забитым мячом и нереализованным пенальти (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Мбаппе отметился в матче забитым мячом и нереализованным пенальти (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Звездный форвард Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе попал под жесткую критику после своих действий в матче 2-го тура чемпионата Франции против Монпелье.

В конце первого тайма парижане организовали контратаку три в четыре. Мбаппе, находясь ближе к левому флангу, пытался открыться под потенциальную передачу партнера, который бежал с мячом по центру.

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Однако когда Килиан увидел, что одноклубник не отдаст ему таки пас, так как начал смещаться вправо, он остановился и недовольно взмахнул рукой.

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В это время игроки Пари Сен-Жермен атаку продолжили, но Мбаппе лишь опустил голову и недовольно отвернулся от происходящего на поле. За такие действия форвард подвергся жесткой критике со стороны фанатов.

https://twitter.com/rgomesrodrigues/status/1558544590378078210

Сам матч завершился разгромной победой парижан со счетом 5:2. Килиан отметился забитым мячом и нереализованным пенальти.

Ранее Мбаппе попал в список претендентов на Золотой мяч-2022.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Видео Французская Лига 1 Килиан Мбаппе

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