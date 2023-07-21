ПСЖ попытается запереть Мбаппе в золотой клетке — СМИ 21 июля, 16:07 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Пари Сен-Жермен предложит Килиану Мбаппе долгосрочный контракт и одну из самых больших зарплат в истории футбола, чтобы француз не покинул клуб, сообщает Defensacentral.com.

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи нацелен подписать с Мбаппе контракт на 10−11 лет и предложить ему один миллиард евро.

Если француз согласится, то станет один из самых высокооплачиваемых игроков в истории, а его контракт будет рекордным по продолжительности в топ-чемпионатах.

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Также отмечается, что ни один клуб не сможет вести переговоры с Мбаппе и он не покинет команду в случае ее тотальной перестройки.

Мбаппе присоединился к ПСЖ в 2017 году. В прошлом сезоне в Лиге 1 француз забил 29 голов и отдал шесть голевых передач за 34 матча.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский Реал и уже согласовал контракт с клубом.