Голы Месси и Неймара помогли ПСЖ выиграть Суперкубок Франции — видео
Для ПСЖ это уже 11-й завоеванный Суперкубок Франции (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)
Парижский ПСЖ разгромил Нант со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции и стал обладателем трофея.
Первый мяч действующий чемпион страны забил в середине первого тайма. Выход один на один с вратарем Нанта реализовал Лионель Месси.
Перед самым перерывом второй гол забил Неймар — бразилец классно исполнил штрафной удар.
Во втором тайме счет до разгромного довел Серхио Рамос. Точку в игре поставил Неймар, реализовавший пенальти и оформивший тем самым дубль.
ПСЖ — Нант 4:0
Голы: Месси, 22, Неймар, 45+5, 82 (с пен.), Рамос, 57
Удаление: Кастеллетто, 81 (Нант)
Для ПСЖ это уже 11-й завоеванный Суперкубок Франции. Парижане обновили свой рекорд по количеству побед в турнире.
Ранее Месси устроил небольшую стычку с Рамосом во время тренировки ПСЖ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.