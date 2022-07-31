Голы Месси и Неймара помогли ПСЖ выиграть Суперкубок Франции — видео

31 июля, 23:00
Для ПСЖ это уже 11-й завоеванный Суперкубок Франции (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Для ПСЖ это уже 11-й завоеванный Суперкубок Франции (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Парижский ПСЖ разгромил Нант со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции и стал обладателем трофея.

Первый мяч действующий чемпион страны забил в середине первого тайма. Выход один на один с вратарем Нанта реализовал Лионель Месси.

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https://www.youtube.com/watch?v=m8515KGR8tA

Перед самым перерывом второй гол забил Неймар — бразилец классно исполнил штрафной удар.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=bxO4myxptvQ

Во втором тайме счет до разгромного довел Серхио Рамос. Точку в игре поставил Неймар, реализовавший пенальти и оформивший тем самым дубль.

https://www.youtube.com/watch?v=MXAhSbRL6JM

ПСЖ — Нант 4:0
Голы: Месси, 22, Неймар, 45+5, 82 (с пен.), Рамос, 57
Удаление: Кастеллетто, 81 (Нант)

Для ПСЖ это уже 11-й завоеванный Суперкубок Франции. Парижане обновили свой рекорд по количеству побед в турнире.

Ранее Месси устроил небольшую стычку с Рамосом во время тренировки ПСЖ.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Неймар Лионель Месси Видео Серхио Рамос

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