Голы Месси и Неймара помогли ПСЖ выиграть Суперкубок Франции — видео 31 июля, 23:00 Для ПСЖ это уже 11-й завоеванный Суперкубок Франции (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Парижский ПСЖ разгромил Нант со счетом 4:0 в матче за Суперкубок Франции и стал обладателем трофея.

Первый мяч действующий чемпион страны забил в середине первого тайма. Выход один на один с вратарем Нанта реализовал Лионель Месси.

Читайте также: Неймару грозит два года тюрьмы по делу о коррупции во время перехода в Барселону

Перед самым перерывом второй гол забил Неймар — бразилец классно исполнил штрафной удар.

Видео дня

Во втором тайме счет до разгромного довел Серхио Рамос. Точку в игре поставил Неймар, реализовавший пенальти и оформивший тем самым дубль.

ПСЖ — Нант 4:0

Голы: Месси, 22, Неймар, 45+5, 82 (с пен.), Рамос, 57

Удаление: Кастеллетто, 81 (Нант)

Для ПСЖ это уже 11-й завоеванный Суперкубок Франции. Парижане обновили свой рекорд по количеству побед в турнире.

Ранее Месси устроил небольшую стычку с Рамосом во время тренировки ПСЖ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.