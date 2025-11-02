«Люблю этот клуб»: Забарный рассказал, как к нему относятся в ПСЖ

«Ницца — хорошая команда. Было сложно, но в конце концов нам удалось забить. Мы играли до финального свистка. Это футбол: мы старались, сделали все, что могли. Второй тайм был лучше, более интенсивным, атакующим», — цитирует Илью RMC Sport.

Забарный, который в августе присоединился к парижанам, также высказался о своей адаптации.

«Я чувствую себя хорошо, люблю этот клуб, болельщиков, команду, персонал. Все стараются мне помочь. Моя задача — сделать все возможное для команды», — заявил Забарный.

Отметим, что украинец отыграл полный матч против Ниццы. В этой игре получил желтую карточку. Популярный портал Whoscored поставил Забарному оценку 6,6.

В этом сезоне защитник сборной Украины провел за ПСЖ 13 матчей и забил один гол. Команда Луиса Энрике занимает первое место в таблице Лиги 1, имея 24 очка.

4 ноября ПСЖ примет Баварию в четвертом туре Лиги чемпионов. Встреча стартует в 22:00 по Киеву. Забарный этот матч пропустит из-за удаления в прошлом гостевом туре с Байером (7:2).