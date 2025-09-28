ПСЖ с голом Забарного одержал пятую победу в Лиге 1

В субботу, 27 сентября, ПСЖ уверенно победил Осер в шестом туре чемпионата Франции.

ПСЖ — Осер 2:0

Голы: Забарный, 32; Бералдо, 54

На 32-й минуте после розыгрыша углового защитник Илья Забарный вывел парижан вперед, замкнув передачу Витиньи. Для украинца это первый гол в футболке ПСЖ.

Реклама

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Во втором тайме другой центральный защитник, Лукас Бералдо, точным ударом головой удвоил преимущество хозяев — снова после удачной комбинации с углового.

После шести сыгранных матчей ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 15 очками. В предыдущем туре команда Луиса Энрике уступила Марселю со счетом 0:1.

Следующий матч парижане сыграют 1 октября против Барселоны в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали, что тренер Реала объяснил разгром от Атлетико в мадридском дерби.