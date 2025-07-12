Трансфер центрального защитника Борнмута и сборной Украины по футболу Ильи Забарного в ПСЖ может не состояться.

Как пишет Le10sport.com, 22-летний футболист дал согласие на переход, однако переговоры между клубами зашли в тупик из-за суммы трансфера.

Борнмут требует за украинца 70 миллионов евро, ПСЖ не готов платить такие средства.

Забарный остается приоритетным кандидатом для ПСЖ на позицию центрального защитника. Французский клуб хочет, чтобы Илья составил конкуренцию 31-летнему капитану Маркиньосу.

Но из-за требований Борнмута переговоры затягиваются и могут даже вскоре завершиться неудачей. Английский клуб твердо стоит на своей просьбе, поскольку уже потерял двух основных защитников в летнее трансферное окно-2025.

Остается выяснить, пишет источник, смогут ли деньги, которые ПСЖ заработал на клубном чемпионате мира-2025, побудить клуб увеличить свое предложение.

Напомним, ПСЖ дошел до финала клубного ЧМ-2025, где в воскресенье, 13 июля, сыграет против Челси.

Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Борнмут тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.

В сезоне 2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.

Мы писали, что Забарный показал, как проводит отпуск в США.