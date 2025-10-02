Украинский футболист рассказал, что парижанам удалось обыграть соперника, ведь команда показала отличную игру.

«Ощущения прекрасные. Для меня это матч высочайшего класса, уровня ПСЖ в Лиге чемпионов. Мы просто обыграли Барселону и… да, как-то так.

Противостояние Ямалю и другим звездам? Они отличные игроки. Может, одни из лучших, насколько я вижу. Но мы, знаете, сами неплохи. У нас есть громкие имена в составе, мы играем качественно и показали отличный футбол сегодня.

Много травм у ПСЖ? Наша победа говорит о многом. О том, что это лучшая команда мира, у нас глубокий состав — каждый может заменить каждого. И в этом ключ, знаете. Впереди долгий сезон, все игроки обладают высоким индивидуальным мастерством, способны подменить. Хорошо иметь всех футболистов в распоряжении", — сказал Илья в интервью CBS Sports Golazo.

Отметим, что в первом тайме Забарный спас команду от пропущенного гола, выбив мяч в подкате с пустых ворот. Жена украинца отреагировала на момент.