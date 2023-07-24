Космическая сумма. Саудовский клуб сделал официальное предложение по Мбаппе

24 июля, 16:35
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Звезда сборной Франции и ПСЖ в ближайшее время может покинуть европейский гранд.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Аль-Хилаль готов заплатить за звездного игрока 300 миллионов евро.

Саудовский клуб уже направил официальное предложение по 24-летнему футболисту.

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Отмечается, что Аль-Хилаль в переговоры с Мбаппе не вступал.

Действующее соглашение игрока с ПСЖ истекает летом 2024 года. Сам футболист не хочет продлевать контракт.

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В прошлом сезоне Лиги 1 Килиан провел 34 матча, в которых забил 29 голов и выполнил пять голевых передач.

Отметим, что интерес к Мбаппе также проявляет мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что ПСЖ потеряет космическую сумму, если отпустит Мбаппе бесплатно.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Килиан Мбаппе

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