Ультимативная ситуация. ПСЖ потеряет космическую сумму, если отпустит Мбаппе бесплатно 17 июля, 21:02 Килиан Мбаппе (Фото:Dylan Martinez / REUTERS)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе может покинуть парижский клуб в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в ПСЖ, уход французского игрока на правах свободного агента приведет к огромным финансовым проблемам — клуб потеряет около 175 миллионов евро.

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По информации источника, парижане из-за неопределенности в ситуации с контрактом Мбаппе приостановили переговоры по нескольким трансферам — в частности, это касается полузащитника Бернарду Силвы из Манчестер Сити.

Отмечается, что, если Килиан уйдет бесплатно, то ПСЖ придется продавать игроков.

Французский гранд установил крайний срок для урегулирования разногласий по контракту Мбаппе — до 31 июля.

Действующее соглашение 24-летнего игрока с ПСЖ истекает летом 2024 года. Сам футболист не хочет продлевать контракт.

В прошлом сезоне Лиги 1 Килиан провел 34 матча, в которых забил 29 голов и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал согласовал контракт с Мбаппе, внеся невероятную клаусулу.