ПСЖ потерял лидера команды до конца сезона 7 марта, 20:33 Неймар (в центре) получил тяжелую травму (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар выбыл до конца сезона из-за травмы.

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

Неймар получил растяжение лодыжки в матче чемпионата Франции с Лиллем (4:3).

Медицинский персонал ПСЖ после консультаций рекомендовал футболисту операцию по восстановлению связок, чтобы избежать значительного риска рецидива.

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Операция будет сделана в ближайшие дни в больнице Aspetar в Дохе.



Ожидается, что на восстановление Неймару понадобится три-четыре месяца, так что в этом сезоне бразилец на поле уже не выйдет.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в лондонский Челси, за который выступает украинец Михаил Мудрик.



