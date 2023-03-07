ПСЖ потерял лидера команды до конца сезона

7 марта, 20:33
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Неймар (в центре) получил тяжелую травму (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Неймар (в центре) получил тяжелую травму (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар выбыл до конца сезона из-за травмы.

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

Неймар получил растяжение лодыжки в матче чемпионата Франции с Лиллем (4:3).

Медицинский персонал ПСЖ после консультаций рекомендовал футболисту операцию по восстановлению связок, чтобы избежать значительного риска рецидива.

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Операция будет сделана в ближайшие дни в больнице Aspetar в Дохе.

Ожидается, что на восстановление Неймару понадобится три-четыре месяца, так что в этом сезоне бразилец на поле уже не выйдет.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в лондонский Челси, за который выступает украинец Михаил Мудрик.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Неймар

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