Неприятный подарок. ПСЖ потерпел сенсационное поражение в прощальном матче Месси — видео 4 июня, 11:21 Месси покинет ПСЖ в конце сезона (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

ПСЖ в статусе чемпиона Франции неожиданно уступил Клермону со счетом 2:3 в последнем туре Лиги 1.

В поединке, который стал для форварда Лионеля Месси и защитника Серхио Рамоса последним в футболке ПСЖ, парижане вели в счете 2:0.

Открыл счет именно Рамос, который отметился точным ударом головой, а через несколько минут Мбаппе с пенальти удвоил преимущество.

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Впрочем, Клермону еще до перерыва удалось не только отквитать один гол, но и сравнять счет. Во второй половине встречи гости вышли вперед и одержали волевую победу.

ПСЖ — Клермон 2:3

Голы: Рамос, 16, Мбаппе, 21 (пен.) — Гастьен, 24, Зеффан, 45+1, Кьей, 63

На 37-й минуте Кьей (Клермон) не реализовал пенальти

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Фото: flashscore.ua

Ранее ПСЖ объявил, что Лионель Месси покинет клуб в конце этого сезона.

Также после завершения сезона из команды уйдет Серхио Рамос.