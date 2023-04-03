ПСЖ с Месси и Мбаппе сенсационно потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции — видео

3 апреля, 09:27
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ПСЖ продолжает лидировать (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

ПСЖ продолжает лидировать (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

ПСЖ на своем поле со счетом 0:1 уступил Лиону в 29-м туре чемпионата Франции по футболу.

Лион мог открывать счет на 36-й минуте, но Лаказетт не реализовал пенальти, попав в штангу.

Лион все же открыл счет на 56-й минуте, когда Баркола замкнул прострел Кумбеди.

Видео дня

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ПСЖ не сумел отыграться и потерпел второе поражение подряд. Несмотря на это, парижский клуб продолжает лидировать, опережая ближайших преследователей Ланс и Марсель на шесть очков.

ПСЖ — Лион 0:1
Гол: Баркола, 56
Нереализованный пенальти: Лаказетт, 39 (Лион)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В прошлом туре ПСЖ на своем поле проиграл Ренну со счетом 0:2.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лион

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