ПСЖ с Месси и Мбаппе сенсационно потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции — видео 3 апреля, 09:27 ПСЖ продолжает лидировать (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

ПСЖ на своем поле со счетом 0:1 уступил Лиону в 29-м туре чемпионата Франции по футболу.

Лион мог открывать счет на 36-й минуте, но Лаказетт не реализовал пенальти, попав в штангу.

Лион все же открыл счет на 56-й минуте, когда Баркола замкнул прострел Кумбеди.

Видео дня

ПСЖ не сумел отыграться и потерпел второе поражение подряд. Несмотря на это, парижский клуб продолжает лидировать, опережая ближайших преследователей Ланс и Марсель на шесть очков.

ПСЖ — Лион 0:1

Гол: Баркола, 56

Нереализованный пенальти: Лаказетт, 39 (Лион)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В прошлом туре ПСЖ на своем поле проиграл Ренну со счетом 0:2.