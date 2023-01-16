ПСЖ с Месси сенсационно проиграл в чемпионате Франции будущему сопернику Шахтера — видео
Месси не помог парижанам избежать поражения (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
ПСЖ проиграл Ренну со счетом 0:1 в 19-м туре чемпионата Франции.
Парижский клуб пропустил единственный гол на 65-й минуте, когда Траоре отправил мяч в ворота после паса Трюффера.
После этого Мбаппе имел прекрасную возможность сравнять счет, но не использовал выход один на один.
Следует отметить, что Ренн — соперник донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.
После 19 туров ПСЖ продолжает лидировать, однако опережает Ланс всего на три очка.
Это поражение стало для ПСЖ вторым в трех последних поединках. Перед этим парижский клуб уступил Лансу 1:3.