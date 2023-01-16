ПСЖ с Месси сенсационно проиграл в чемпионате Франции будущему сопернику Шахтера — видео

16 января, 09:53
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Месси не помог парижанам избежать поражения (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Месси не помог парижанам избежать поражения (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

ПСЖ проиграл Ренну со счетом 0:1 в 19-м туре чемпионата Франции.

Парижский клуб пропустил единственный гол на 65-й минуте, когда Траоре отправил мяч в ворота после паса Трюффера.

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После этого Мбаппе имел прекрасную возможность сравнять счет, но не использовал выход один на один.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=NMiq93s-huE&ab_channel=%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB2.0

Следует отметить, что Ренн — соперник донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

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После 19 туров ПСЖ продолжает лидировать, однако опережает Ланс всего на три очка.

Это поражение стало для ПСЖ вторым в трех последних поединках. Перед этим парижский клуб уступил Лансу 1:3.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Французская Лига 1

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