ПСЖ с Месси сенсационно проиграл в чемпионате Франции будущему сопернику Шахтера — видео 16 января, 09:53 Месси не помог парижанам избежать поражения (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

ПСЖ проиграл Ренну со счетом 0:1 в 19-м туре чемпионата Франции.

Парижский клуб пропустил единственный гол на 65-й минуте, когда Траоре отправил мяч в ворота после паса Трюффера.

После этого Мбаппе имел прекрасную возможность сравнять счет, но не использовал выход один на один.

Видео дня

Следует отметить, что Ренн — соперник донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

После 19 туров ПСЖ продолжает лидировать, однако опережает Ланс всего на три очка.

Это поражение стало для ПСЖ вторым в трех последних поединках. Перед этим парижский клуб уступил Лансу 1:3.