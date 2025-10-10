Тест на память: Забарный принял участие в челлендже ПСЖ, украинец провалил задание — видео
Илья Забарный стал героем нового челленджа ПСЖ (Фото: ФК ПСЖ)
Футболист ПСЖ Илья Забарный принял участие в новом видео от ПСЖ.
Украинский защитник вместе с одноклубниками стал героем челленджа, в котором клуб проверял их память.
Забарный не справился с заданием. Лучше всего себя проявили голкипер Люка Шевалье и нападающий Гонсалу Рамуш.
Видео собрало почти 700 тысяч просмотров и более 40 тысяч лайков.
В текущем сезоне Илья провел восемь матчей за ПСЖ, в которых забил один гол.
Напомним, что ПСЖ показал забавное видео с Забарным, которое завирусилось в сети.