Футболист ПСЖ Илья Забарный принял участие в новом видео от ПСЖ.

Украинский защитник вместе с одноклубниками стал героем челленджа, в котором клуб проверял их память.

Забарный не справился с заданием. Лучше всего себя проявили голкипер Люка Шевалье и нападающий Гонсалу Рамуш.

Видео собрало почти 700 тысяч просмотров и более 40 тысяч лайков.

В текущем сезоне Илья провел восемь матчей за ПСЖ, в которых забил один гол.

Напомним, что ПСЖ показал забавное видео с Забарным, которое завирусилось в сети.