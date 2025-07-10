ПСЖ победил мадридский Реал со счетом 4:0 в полуфинале клубного чемпионата мира-2025 и поборется за трофей с лондонским Челси .

Парижане шокировали соперника уже на старте встречи — на 6-й минуте ошибкой в обороне воспользовался Фабиан Руис.

Прошло всего три минуты, как Дембеле удвоил преимущество парижан, реализовав выход один на один.

На 24-й минуте ПСЖ фактически снял все вопросы о победителе — Руис оформил дубль.

Точку в матче на 87-й минуте поставил Гонсалу Рамуш.

Финал Челси — ПСЖ состоится в воскресенье, 13 июля.

ПСЖ — Реал 4:0

Голы: Руис, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 87

Ранее сообщалось, что финал клубного чемпионата мира посетит президент США Дональд Трамп.