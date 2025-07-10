ПСЖ разгромил Реал и вышел в финал клубного чемпионата мира — видео

10 июля, 00:01
Поделиться:
ПСЖ легко разобрался с Реалом (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

ПСЖ легко разобрался с Реалом (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

ПСЖ победил мадридский Реал со счетом 4:0 в полуфинале клубного чемпионата мира-2025 и поборется за трофей с лондонским Челси.

Парижане шокировали соперника уже на старте встречи — на 6-й минуте ошибкой в обороне воспользовался Фабиан Руис.

Читайте также:
Звезда Баварии признался, винит ли вратаря ПСЖ в переломе ноги
https://twitter.com/DAZNFootball/status/1943027647371432101

Прошло всего три минуты, как Дембеле удвоил преимущество парижан, реализовав выход один на один.

Реклама

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1943028563810099317

На 24-й минуте ПСЖ фактически снял все вопросы о победителе — Руис оформил дубль.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1943032517923131684

Точку в матче на 87-й минуте поставил Гонсалу Рамуш.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1943053080565633360

Финал Челси — ПСЖ состоится в воскресенье, 13 июля.

ПСЖ — Реал 4:0
Голы: Руис, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 87

Ранее сообщалось, что финал клубного чемпионата мира посетит президент США Дональд Трамп.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид клубный чемпионат мира Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies