Гранды европейского футбола встретятся 9 июля в Ист-Ратерфорде. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч ПСЖ — Реал клубного ЧМ-2025 можно посмотреть на платформах Суспильне Спорт, местных каналах Суспильного и медиасервисе MEGOGO.

На групповом этапе ПСЖ выиграл у Атлетико (4:0), проиграл Ботафого (0:1) и обыграл Сиэтл Саундерс (2:0). Сразу три клуба набрали одинаковое количество очков, но французы по дополнительным показателям заняли первое место.

В 1/8 финала ПСЖ разгромил Интер Майами (4:0), а в четвертьфинале победил Баварию — 2:0.

Групповой этап Реал начал с ничьи с Аль-Хилялем (1:1), затем обыграл Пачуку (3:1) и Зальцбург (3:0).

В 1/8 финала Реал минимально выиграл у Ювентуса — 1:0. А в четвертьфинале выиграл у Боруссии Д — 3:2.

Кто фаворит

В букмекерских конторах котировки на матч такие: победа ПСЖ — 2.38, ничья — 3.60, победа Реала — 2.94.

Проход в финал: ПСЖ — 1.73, Реал — 2.10.

Напомним, что первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу стал Челси.