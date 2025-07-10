Гонсалу Рамуш забил в ворота Реала в полуфинале Клубного ЧМ-2025 и повторил фирменный жест футболиста Диогу Жоты, который погиб в ДТП.

На 87-й минуте Рамуш поставил точку в матче, сделав счет 4:0.

После этого Гонсалу сел на газон и имитировал игру на геймпаде — фирменный жест, которым ранее праздновал забитые голы Диогу Жота, его товарищ по национальной сборной Португалии.

Реклама

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе 3 июля.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.

5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны Диогу Жоты и его брата.