Форвард ПСЖ трогательно посвятил гол в ворота Реала погибшему Жоте — видео

10 июля, 09:30
Гонсалу Рамуш сделал счет 4:0 (Фото: REUTERS/Mike Segar)

Гонсалу Рамуш забил в ворота Реала в полуфинале Клубного ЧМ-2025 и повторил фирменный жест футболиста Диогу Жоты, который погиб в ДТП.

На 87-й минуте Рамуш поставил точку в матче, сделав счет 4:0.

После этого Гонсалу сел на газон и имитировал игру на геймпаде — фирменный жест, которым ранее праздновал забитые голы Диогу Жота, его товарищ по национальной сборной Португалии.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1943053080565633360?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1943053080565633360%7Ctwgr%5Eadaf5819c8cef52b5a523d7457902f5505558c44%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.nv.ua%2Fukr%2Ffootball%2Fpszh-rozgromiv-real-u-pivfinali-klubnogo-chs-2025-i-zigraye-u-finali-z-chelsi-video-goliv-50528589.html

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе 3 июля.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.

5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны Диогу Жоты и его брата.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Ливерпуль ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид клубный чемпионат мира

