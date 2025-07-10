«Это действительно больно»: Хаби Алонсо назвал причины разгромного поражения Реала от ПСЖ на клубном ЧМ-2025

«После первых десяти минут сложилась сложная ситуация. ПСЖ — это проект, построенный со временем, а мы только в начале пути. Только желание быть смелее не означает, что ты сразу становишься лучше. Мы получили два болезненных удара и фактически не были на поле. Нужно было немного успокоиться, и обидно, что мы пропустили третий гол еще до перерыва.

Реклама

Впереди большой путь. Сегодня больно, мы не показали должного уровня, но этот матч покажет нам, что надо улучшить, чтобы в будущем конкурировать на высшем уровне. Это максимум, к которому мы дошли на этот раз. Мы остановились в шаге от финала, и это действительно больно.

Пропущенные два гола на старте матча стали определяющим фактором. Мы хотели играть интенсивно, но после такого начала все изменилось. Вопрос не столько в разнице между командами, сколько в том, какой потенциал у нас для роста. Это конец сезона, а не начало следующего. Мы берем из этого периода положительные моменты. Мы покидаем турнир более сильными. Это начальная точка для качественного старта нового сезона", — цитирует Алонсо пресс-служба Реала.

Решающий поединок чемпионата мира по футболу среди клубов состоится в воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.