После игры в Сети завирусились посты на официальной Твиттер странице сборной Сан-Марино по футболу. Сначала был опубликован известный мем, который высмеивает Королевский клуб из-за фиаско от парижан.

Фото: Скриншот

Впоследствии худшая команда мира предложила Сливочным провести игру.



«Привет, @realmadrid. Мы наблюдаем, как вы получаете сокрушительное поражение на Клубном чемпионате мира — это то, что обычно случается с нами. Мы хотели бы сыграть матч, ведь, думаю, у нас похожий уровень. Пожалуйста, возьмите Асенсио. Мы вас ждем. Обнимаем», — говорится в сообщении.

Напомним, что в рейтинге ФИФА сборная Сан-Марино занимает последнее, 210-е место.

Решающий поединок чемпионата мира по футболу среди клубов состоится в воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

