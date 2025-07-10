«Хотели бы сыграть матч, возьмите Асенсио». Худшая команда мира высмеяла Реал из-за фиаско на клубном ЧМ — фото

10 июля, 12:45
Реал вылетел из КЧМ за шаг до финала (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

Реал вылетел из КЧМ за шаг до финала (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

В полуфинале клубного чемпионата мира Реал неожиданно проиграл ПСЖ с разгромным счетом — 0:4.

После игры в Сети завирусились посты на официальной Твиттер странице сборной Сан-Марино по футболу. Сначала был опубликован известный мем, который высмеивает Королевский клуб из-за фиаско от парижан.

Впоследствии худшая команда мира предложила Сливочным провести игру.

«Привет, @realmadrid. Мы наблюдаем, как вы получаете сокрушительное поражение на Клубном чемпионате мира — это то, что обычно случается с нами. Мы хотели бы сыграть матч, ведь, думаю, у нас похожий уровень. Пожалуйста, возьмите Асенсио. Мы вас ждем. Обнимаем», — говорится в сообщении.

Напомним, что в рейтинге ФИФА сборная Сан-Марино занимает последнее, 210-е место.

Решающий поединок чемпионата мира по футболу среди клубов состоится в воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Флорентино Перес высказался о болезненном поражении Реала от ПСЖ.

