«Хотели бы сыграть матч, возьмите Асенсио». Худшая команда мира высмеяла Реал из-за фиаско на клубном ЧМ — фото
Реал вылетел из КЧМ за шаг до финала (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)
В полуфинале клубного чемпионата мира Реал неожиданно проиграл ПСЖ с разгромным счетом — 0:4.
После игры в Сети завирусились посты на официальной Твиттер странице сборной Сан-Марино по футболу. Сначала был опубликован известный мем, который высмеивает Королевский клуб из-за фиаско от парижан.
Впоследствии худшая команда мира предложила Сливочным провести игру.
«Привет, @realmadrid. Мы наблюдаем, как вы получаете сокрушительное поражение на Клубном чемпионате мира — это то, что обычно случается с нами. Мы хотели бы сыграть матч, ведь, думаю, у нас похожий уровень. Пожалуйста, возьмите Асенсио. Мы вас ждем. Обнимаем», — говорится в сообщении.
Напомним, что в рейтинге ФИФА сборная Сан-Марино занимает последнее, 210-е место.
Решающий поединок чемпионата мира по футболу среди клубов состоится в воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ранее Флорентино Перес высказался о болезненном поражении Реала от ПСЖ.