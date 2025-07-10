«Никогда не падаем духом»: Флорентино Перес высказался о болезненном поражении Реала от ПСЖ на клубном ЧМ — видео

10 июля, 11:39
В июне Флорентино Перес объявил о назначении Хаби Алонсо новым главным тренером Реала (Фото: ФК Реал)



В полуфинале клубного мундиаля мадридский Реал неожиданно проиграл ПСЖ с разгромным счетом — 0:4.

В США из VIP-ложи на Мет-Лайф Стедиум наблюдал за этим неприятным зрелищем президент Королевского клуба Флорентино Перес.

В Сети появилось фото, на котором можно увидеть его недовольное выражение лица, пока парижане издевались над обороной Сливочных.

Скриншот по трансляции
Фото: Скриншот по трансляции

После игры он подошел к фанатам Реала возле стадиона. А также в комментарии для El Chiringuito Перес заявил, что: «Мы никогда не падаем духом».

https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1943080618532671906
Напомним, что ранее в финал вышел Челси, обыгравший Флуминенсе (2:0).

Решающий поединок чемпионата мира по футболу среди клубов состоится в воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Ранее Хаби Алонсо назвал причины разгромного поражения Реала от ПСЖ на клубном ЧМ-2025.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   ФК Реал Мадрид ПСЖ (Paris SG) клубный чемпионат мира Флорентино Перес Хаби Алонсо

