«Никогда не падаем духом»: Флорентино Перес высказался о болезненном поражении Реала от ПСЖ на клубном ЧМ — видео
В июне Флорентино Перес объявил о назначении Хаби Алонсо новым главным тренером Реала (Фото: ФК Реал)
В полуфинале клубного мундиаля мадридский Реал неожиданно проиграл ПСЖ с разгромным счетом — 0:4.
В США из VIP-ложи на Мет-Лайф Стедиум наблюдал за этим неприятным зрелищем президент Королевского клуба Флорентино Перес.
В Сети появилось фото, на котором можно увидеть его недовольное выражение лица, пока парижане издевались над обороной Сливочных.
После игры он подошел к фанатам Реала возле стадиона. А также в комментарии для El Chiringuito Перес заявил, что: «Мы никогда не падаем духом».
Напомним, что ранее в финал вышел Челси, обыгравший Флуминенсе (2:0).
Решающий поединок чемпионата мира по футболу среди клубов состоится в воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.
Ранее Хаби Алонсо назвал причины разгромного поражения Реала от ПСЖ на клубном ЧМ-2025.