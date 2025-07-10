В США из VIP-ложи на Мет-Лайф Стедиум наблюдал за этим неприятным зрелищем президент Королевского клуба Флорентино Перес.

В Сети появилось фото, на котором можно увидеть его недовольное выражение лица, пока парижане издевались над обороной Сливочных.

Фото: Скриншот по трансляции

После игры он подошел к фанатам Реала возле стадиона. А также в комментарии для El Chiringuito Перес заявил, что: «Мы никогда не падаем духом».

Напомним, что ранее в финал вышел Челси, обыгравший Флуминенсе (2:0).

Решающий поединок чемпионата мира по футболу среди клубов состоится в воскресенье, 13 июля. Стартовый свисток матча Челси — ПСЖ прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На финале будет присутствовать президент США Дональд Трамп.

Ранее Хаби Алонсо назвал причины разгромного поражения Реала от ПСЖ на клубном ЧМ-2025.