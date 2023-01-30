ПСЖ, несмотря на гол Неймара, в третий раз за четыре матча потерял очки — видео
ПСЖ лидирует с трехочковым отрывом (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)
ПСЖ не смог обыграть Реймс в 20 туре чемпионата Франции по футболу.
ПСЖ первым открыл счет после гола Неймара, который мастерски обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.
Прошло всего восемь минут и парижане остались в меньшинстве — удалили Верратти.
Гости воспользовались численным преимуществом и сравняли счет уже в компенсированное время — на 95-й минуте Балогун реализовал выход один на один.
За последние четыре тура ПСЖ набрал всего четыре очка, потерпев два поражения при одной победе и одной ничьей.
Теперь парижский клуб лидирует с преимуществом всего в три очка над Лансом.
ПСЖ — Реймс 1:1
Голы: Неймар, 51 — Балогун, 90+5
Удаление: Верратти, 59
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что ПСЖ проиграл следующему сопернику Шахтера в Лиге Европы — Ренну.