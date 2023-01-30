ПСЖ, несмотря на гол Неймара, в третий раз за четыре матча потерял очки — видео 30 января, 09:50 ПСЖ лидирует с трехочковым отрывом (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

ПСЖ не смог обыграть Реймс в 20 туре чемпионата Франции по футболу.

ПСЖ первым открыл счет после гола Неймара, который мастерски обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.

Прошло всего восемь минут и парижане остались в меньшинстве — удалили Верратти.



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Гости воспользовались численным преимуществом и сравняли счет уже в компенсированное время — на 95-й минуте Балогун реализовал выход один на один.

За последние четыре тура ПСЖ набрал всего четыре очка, потерпев два поражения при одной победе и одной ничьей.

Теперь парижский клуб лидирует с преимуществом всего в три очка над Лансом.

ПСЖ — Реймс 1:1

Голы: Неймар, 51 — Балогун, 90+5

Удаление: Верратти, 59

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что ПСЖ проиграл следующему сопернику Шахтера в Лиге Европы — Ренну.

