Брат Мбаппе в конце матча отобрал победу у ПСЖ с Забарным — видео

6 октября, 10:00
Этан Мбаппе принес Лиллю ничью (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Пари Сен-Жермен сыграл вничью 1:1 с Лиллем в матче 7-го тура чемпионата Франции.

После безголевого первого тайма парижане открыли счет в середине второй половины встречи. На 66-й минуте Нуну Мендеш вывел свою команду вперед, отличившись красивым ударом со штрафного.

Впрочем, в конце поединка Лилль сумел отыграться. На 85-й минуте результативным ударом отметился Этан Мбаппе — младший брат звезды Реала Килиана Мбаппе.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 68-й минуте.

Несмотря на потерю очков, ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре ПСЖ 17 октября дома примет Страсбур, а Лилль 19 октября сыграет на выезде против Нанта.

Лилль — ПСЖ 1:1
Голы: Э. Мбаппе, 85 — Мендеш, 66

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что ПСЖ обыграл Барселону в Лиге чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Илья Забарный ПСЖ (Paris SG) Футбол Лига 1 Чемпионат Франции Лилль

