Несмотря на дубль Мбаппе. ПСЖ потерпел сенсационное фиаско в результативном матче чемпионата Франции — видео

16 сентября, 10:12
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Два гола Мбаппе не помогли ПСЖ (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Два гола Мбаппе не помогли ПСЖ (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

ПСЖ дома уступил Ницце со счетом 2:3 в матче пятого тура чемпионата Франции.


В первом тайме на гол Моффи ПСЖ ответил точным выстрелом Мбаппе.

Во второй половине встречи Лаборд снова вывел Ниццу вперед, а затем Моффи оформил дубль и удвоил преимущество гостей.

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Под конец матча Мбаппе забил второй гол парижан и восстановил интригу в матче, однако сравнять счет не удалось.

Это поражение стало для парижского клуба первым в новом сезоне чемпионата Франции. До этого клуб одержал две победы и дважды сыграл вничью.

С восемью очками ПСЖ занимает третью строчку, однако может опуститься ниже после всех сыгранных матчей в туре.

ПСЖ — Ницца 2:3
Голы: Мбаппе, 29, 87 — Моффи, 21, 69, Лаборд, 53

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Мбаппе попал в список номинантов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Французская Лига 1 Килиан Мбаппе

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