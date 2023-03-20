ПСЖ сенсационно уступил экс-сопернику Шахтера в матче чемпионата Франции — видео 20 марта, 09:40 Парижане не забили ни одного гола (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

ПСЖ на своем поле проиграл Ренну со счетом 0:2 в матче 28-го тура чемпионата Франции.

Первый гол ПСЖ пропустил в конце первого тайма от Токо Экамби. Уже на старте второй половины встречи провалом в защите парижан воспользовался Калимуэндо, которому никто не помешал замкнуть прострел с фланга.

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ПСЖ в последний раз проигрывал дома в апреле 2021 года. С тех пор парижский клуб на своем поле выиграл 30 матчей и пять сыграл вничью.

ПСЖ остался лидером, однако Марсель приблизился к парижанам на расстояние в семь очков.

ПСЖ — Ренн 0:2

Голы: Токо-Экамби, 45, Калимуэндо, 48

Сообщалось, что Ренн был соперником донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы, где горняки одолели французский клуб в серии пенальти.