ПСЖ и Ботафого вышли в плей-офф клубного ЧМ-2025, Атлетико вылетел, несмотря на победу — видео

24 июня, 00:05
ПСЖ забил два гола Сиэтлу (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

ПСЖ забил два гола Сиэтлу (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года стартовали матчи заключительного тура группового этапа. Состоялись два поединка в квартете В, где каждый из участников претендовал на выход в плей-офф перед третьим туром.

Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ довольно спокойно обыграл Сиэтл Саундерс со счетом 2:0.

Парижане открыли счет на 35-й минуте. После удара Витиньи мяч рикошетом от Хвичи Кварацхелии залетел в ворота.

В середине второго тайма Ашраф Хакими удвоил преимущество французской команды, завершив быструю контратаку.

В параллельном поединке группы В встречались Атлетико и Ботафого. Мадридцы открыли счет лишь на 87-й минуте усилиями Антуана Гризманна.

Для выхода в плей-офф Атлетико нужно было забивать еще два гола, однако испанская команда не сумела это сделать. ПСЖ и Ботафого опередили мадридцев благодаря лучшей разнице голов в очных матчах (Атлетико проиграл ПСЖ 0:4 в первом туре).

ПСЖ вышел в плей-офф с первого места в группе, Ботафого стал вторым. Атлетико и Сиэтл Саундерс завершили выступления на клубном ЧМ-2025.

Клубный чемпионат мира-2025, третий тур

Сиэтл Саундерс (США) -- ПСЖ (Франция) -- 0:2

Голы: Кварацхелия, 35, Хакими, 67

Атлетико (Испания) — Ботафого (Бразилия) — 1:0

Гол: Гризманн, 87

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
В 1/8 финала ПСЖ встретится со второй командой группы А, а Ботафого — с победителем группы А. Перед последним туром в этом квартете лидируют Палмейрас и Интер Майами (по четыре очка), которые проведут очный матч в ночь на 24 июня (начало в 4:00 по Киеву). В параллельном поединке сыграют Порту и Аль-Ахли.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   клубный чемпионат мира Атлетико (Мадрид) ПСЖ (Paris SG) Футбол Сиэтл

