Шейхи помиловали Месси. Легендарному форварду снова разрешили тренироваться с ПСЖ

9 мая, 10:18
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Фото с матча (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Фото с матча (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Пари Сен-Жермен, отстранивший Месси на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию, вернул игрока в общую группу.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси снова занимается с командой — фото футболиста на тренировке опубликовала пресс-служба клуба.

https://twitter.com/PSG_inside/status/1655524522672504832

На прошлой неделе Месси извинился перед ПСЖ в storis в Instagram. Однако парижане не отменили отстранение футболиста на матч против Труа (3:1). Впрочем, уже на следующий день аргентинец вернулся в общую группу команды, сообщает Marca .

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Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ выразили свое недовольство Месси на фоне нелестных результатов команды в сезоне. Клуб катарских шейхов вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов.

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси

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