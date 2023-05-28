Очередное чемпионство ПСЖ: Месси повторил рекорд легендарного бразильца по выигранным трофеям — видео 28 мая, 07:32 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

В рамках 37-го тура чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью со Страсбургом (1:1), что позволило команде стать чемпионом.

Парижский гранд в рекордный 11 раз завоевал чемпионский титул, что ранее никому не удавалось во Франции.

У ближайшего преследователя Сент-Этьена 10 трофеев — в последний раз в 1981 году. У Марселя, где выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, — девять титулов, а последний — в 2010.

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Лидер ПСЖ Лионель Месси повторил рекорд среди футболистов по количеству выигранных трофеев. Для аргентинца данный титул стал 43 в карьере, как и у легенды сборной Бразилии Дани Алвеса.

Вместе с парижанами 35-летний игрок до этого выигрывал чемпионат Франции и Суперкубок. Также на счету Месси 10 побед в чемпионате Испании, 8 в Суперкубке Испании, 7 в Кубке Испании.

На международном уровне Лионель завоевал 4 Лиги чемпионов, 3 клубных чемпионата мира и 3 Суперкубка Европы.

В составе сборной Аргентины футболист выиграл молодежный и взрослый чемпионаты мира, Копа Америка, Олимпиаду и Финалиссиму.

Ранее сообщалось, что Месси, Иньеста и другие звезды переедут в Саудовскую Аравию.

Отметим, что лидер ПСЖ принял решение покинуть клуб.