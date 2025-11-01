ПСЖ в матче 11-го тура Лиги 1 одержал тяжелую победу над Ниццей со счетом — 1:0.

Парижане владели преимуществом на протяжении всего поединка, но долгое время не могли пробить плотную оборону соперника.

Развязка наступила лишь в компенсированное время, когда решающий гол забил португальский нападающий Гонсалу Рамуш, который появился на поле на 72-й минуте.

Украинский защитник парижан Илья Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ, отыграл весь матч и помог команде сохранить ворота сухими. На 63-й минуте украинец получил желтую карточку.

Популярный портал Whoscored поставил Забарному оценку 6,6.

Фото: Whoscored

Благодаря этой победе ПСЖ набрал 24 очка и сохранил первое место в турнирной таблице Лиги 1. Ницца осталась на восьмой позиции.

Уже 4 ноября ПСЖ встретится с Баварией в Лиге чемпионов, а 9 ноября сыграет против Лиона в чемпионате Франции.

ПСЖ — Ницца 1:0

Гол: Рамуш, 90+4

Ранее во Франции назвали главную проблему Забарного.