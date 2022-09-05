ПСЖ — Ювентус. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 5 сентября, 19:22 ПСЖ примет Ювентус на своем поле (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

НВ представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и Ювентусом.



Матч ПСЖ (Франция) — Ювентус (Италия) состоится 6 сентября в 22:00 по киевскому времени в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про ПСЖ перед матчем:

стал чемпионом Франции прошлого сезона;

лидирует в текущем розыгрыше французской Лиги 1, опережая второй в таблице Марсель по дополнительным показателям;

не знает поражений 20 последних игр во всех турнирах при 16 победах и четырех ничьих;

под вопросом участие полузащитника Витиньи ( повреждение).

Что нужно знать про Ювентус перед матчем:

занял 4 место в итальянской Серии А прошлого сезона;

идет на 6 позиции в текущем розыгрыше чемпионата Италии с отставанием в два очка от лидера Наполи;

не знает поражений 5 последних игр во всех турнирах при при двух победах и трех ничьих;

не сыграют вратарь Щенсны, защитник Жорже, полузащитники Погба, Ди Мария и нападающий Кьеза.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Кимпембе — Хакими, Верратти, Витинья, Мендеш — Месси, Мбаппе, Неймар

Ювентус: Перин — Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро — Локателли, Паредес, Рабьо — Куадрадо, Влахович, Костич

НВ

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