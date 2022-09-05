ПСЖ — Ювентус. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
ПСЖ примет Ювентус на своем поле (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
НВ представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и Ювентусом.
Матч ПСЖ (Франция) — Ювентус (Италия) состоится 6 сентября в 22:00 по киевскому времени в Париже на стадионе Парк де Пренс.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про ПСЖ перед матчем:
- стал чемпионом Франции прошлого сезона;
- лидирует в текущем розыгрыше французской Лиги 1, опережая второй в таблице Марсель по дополнительным показателям;
- не знает поражений 20 последних игр во всех турнирах при 16 победах и четырех ничьих;
- под вопросом участие полузащитника Витиньи (повреждение).
Что нужно знать про Ювентус перед матчем:
- занял 4 место в итальянской Серии А прошлого сезона;
- идет на 6 позиции в текущем розыгрыше чемпионата Италии с отставанием в два очка от лидера Наполи;
- не знает поражений 5 последних игр во всех турнирах при при двух победах и трех ничьих;
- не сыграют вратарь Щенсны, защитник Жорже, полузащитники Погба, Ди Мария и нападающий Кьеза.
Ориентировочные составы:
ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Кимпембе — Хакими, Верратти, Витинья, Мендеш — Месси, Мбаппе, Неймар
Ювентус: Перин — Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро — Локателли, Паредес, Рабьо — Куадрадо, Влахович, Костич
НВ
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