ПСЖ — Ювентус. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

5 сентября, 19:22
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ПСЖ примет Ювентус на своем поле (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

ПСЖ примет Ювентус на своем поле (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

НВ представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и Ювентусом.

Матч ПСЖ (Франция) — Ювентус (Италия) состоится 6 сентября в 22:00 по киевскому времени в Париже на стадионе Парк де Пренс.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про ПСЖ перед матчем:

  • стал чемпионом Франции прошлого сезона;
  • лидирует в текущем розыгрыше французской Лиги 1, опережая второй в таблице Марсель по дополнительным показателям;
  • не знает поражений 20 последних игр во всех турнирах при 16 победах и четырех ничьих;
  • под вопросом участие полузащитника Витиньи (повреждение).
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Что нужно знать про Ювентус перед матчем:

  • занял 4 место в итальянской Серии А прошлого сезона;
  • идет на 6 позиции в текущем розыгрыше чемпионата Италии с отставанием в два очка от лидера Наполи;
  • не знает поражений 5 последних игр во всех турнирах при при двух победах и трех ничьих;
  • не сыграют вратарь Щенсны, защитник Жорже, полузащитники Погба, Ди Мария и нападающий Кьеза.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Кимпембе — Хакими, Верратти, Витинья, Мендеш — Месси, Мбаппе, Неймар

Ювентус: Перин — Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро — Локателли, Паредес, Рабьо — Куадрадо, Влахович, Костич

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лига Чемпионов ФК Ювентус

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