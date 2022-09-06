ПСЖ — Ювентус. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 6 сентября, 01:40 Букмекеры считают ПСЖ фаворитом матча (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

НВ следит за ходом поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и Ювентусом. Начало игры — в в 22:00 по киевскому времени 6 сентября.



Ориентировочные составы:

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Кимпембе — Хакими, Верратти, Витинья, Мендеш — Месси, Мбаппе, Неймар

Ювентус: Перин — Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро — Локателли, Паредес, Рабьо — Куадрадо, Влахович, Костич

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Матч состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

ПСЖ стал чемпионом Франции прошлого сезона. Клуб лидирует в текущем розыгрыше французской Лиги 1, опережая второй в таблице Марсель по дополнительным показателям.

Команда не знает поражений 20 последних игр во всех турнирах при 16 победах и четырех ничьих. У коллектива под вопросом участие полузащитника Витиньи (повреждение).

Ювентус занял 4 место в итальянской Серии А прошлого сезона. Клуб идет на 6 позиции в текущем розыгрыше чемпионата Италии с отставанием в два очка от лидера Наполи.

Команда не знает поражений 5 последних игр во всех турнирах при при двух победах и трех ничьих. За коллектив не сыграют вратарь Щенсны, защитник Жорже, полузащитники Погба, Ди Мария и нападающий Кьеза.

Статистика знает девять официальных матчей между командами. ПСЖ ни разу не выиграл, Ювентус побеждал в семи случаях. В двух поединках была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: ПСЖ является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,30, то, что выиграет Ювентус, оценивается в 9,00, ничья — в 5,50.

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