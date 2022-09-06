ПСЖ — Ювентус. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

6 сентября, 01:40
Поделиться:
Букмекеры считают ПСЖ фаворитом матча (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Букмекеры считают ПСЖ фаворитом матча (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

НВ следит за ходом поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и Ювентусом. Начало игры — в в 22:00 по киевскому времени 6 сентября.

Читайте также:
ПСЖ — Ювентус. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркиньос, Кимпембе — Хакими, Верратти, Витинья, Мендеш — Месси, Мбаппе, Неймар

Ювентус: Перин — Данило, Бонуччи, Бремер, Сандро — Локателли, Паредес, Рабьо — Куадрадо, Влахович, Костич

Видео дня

Матч состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Читайте также:
Звезда ПСЖ может принять меры к своему партнеру по сборной, который якобы пытался наложить на него проклятие

ПСЖ стал чемпионом Франции прошлого сезона. Клуб лидирует в текущем розыгрыше французской Лиги 1, опережая второй в таблице Марсель по дополнительным показателям.

Команда не знает поражений 20 последних игр во всех турнирах при 16 победах и четырех ничьих. У коллектива под вопросом участие полузащитника Витиньи (повреждение).

Читайте также:
Чемпионат Италии. Милан в результативном дерби победил Интер, Ювентус в третий раз потерял очки, Наполи стал лидером — видео

Ювентус занял 4 место в итальянской Серии А прошлого сезона. Клуб идет на 6 позиции в текущем розыгрыше чемпионата Италии с отставанием в два очка от лидера Наполи.

Команда не знает поражений 5 последних игр во всех турнирах при при двух победах и трех ничьих. За коллектив не сыграют вратарь Щенсны, защитник Жорже, полузащитники Погба, Ди Мария и нападающий Кьеза.

Статистика знает девять официальных матчей между командами. ПСЖ ни разу не выиграл, Ювентус побеждал в семи случаях. В двух поединках была зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: ПСЖ является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,30, то, что выиграет Ювентус, оценивается в 9,00, ничья — в 5,50.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лига Чемпионов ФК Ювентус

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X