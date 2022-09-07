Лига чемпионов. ПСЖ обыграл Ювентус, Реал и Манчестер Сити одержали разгромные победы — видео

7 сентября, 00:14
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Мбаппе забил в ворота Ювентуса дважды (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Мбаппе забил в ворота Ювентуса дважды (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Завершился первый игровой день группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

В центральном матче дня ПСЖ на своем поле обыграл туринский Ювентус. Победу парижанам принес дубль Килиана Мбаппе.

Мадридский Реал, который является соперником донецкого Шахтера по группе, разгромил в гостях шотландский Селтик.

Видео дня

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Крупную победу также одержал Манчестер Сити. В гостях «горожане» забили четыре мяча в ворота Севильи.

В других матчах Бенфика оказалась сильнее Маккаби, а Зальцбург и Милан победителя не определили.

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Результаты матчей:

Группа Е

Зальцбург — Милан 1:1
Голы: Окафор, 28 — Салемакерс, 40

Группа F

Селтик — Реал 0:3
Голы: Винисиус Жуниор, 56, Модрич, 60, Азар, 77

Группа G

Севилья — Манчестер Сити 0:4
Голы: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Диаш, 90+2

Группа H

ПСЖ — Ювентус 2:1
Голы: Мбаппе, 5, 22 — Маккенни, 53

Бенфика — Маккаби 2:0
Голы: Рафа Силва, 50, Гримальдо, 54

В параллельном матче донецкий Шахтер в гостях разгромил немецкий РБ Лейпциг.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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