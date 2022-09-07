Лига чемпионов. ПСЖ обыграл Ювентус, Реал и Манчестер Сити одержали разгромные победы — видео
Мбаппе забил в ворота Ювентуса дважды (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Завершился первый игровой день группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
В центральном матче дня ПСЖ на своем поле обыграл туринский Ювентус. Победу парижанам принес дубль Килиана Мбаппе.
Мадридский Реал, который является соперником донецкого Шахтера по группе, разгромил в гостях шотландский Селтик.
Крупную победу также одержал Манчестер Сити. В гостях «горожане» забили четыре мяча в ворота Севильи.
В других матчах Бенфика оказалась сильнее Маккаби, а Зальцбург и Милан победителя не определили.
Результаты матчей:
Группа Е
Зальцбург — Милан 1:1
Голы: Окафор, 28 — Салемакерс, 40
Группа F
Селтик — Реал 0:3
Голы: Винисиус Жуниор, 56, Модрич, 60, Азар, 77
Группа G
Севилья — Манчестер Сити 0:4
Голы: Холанд, 20, 67, Фоден, 58, Диаш, 90+2
Группа H
ПСЖ — Ювентус 2:1
Голы: Мбаппе, 5, 22 — Маккенни, 53
Бенфика — Маккаби 2:0
Голы: Рафа Силва, 50, Гримальдо, 54
В параллельном матче донецкий Шахтер в гостях разгромил немецкий РБ Лейпциг.
НВ
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