«Мурашки по коже». Освобожденная из плена защитница Азовстали Пташка трогательно исполнила гимн Украины перед матчем Шахтер — Динамо — видео

17 октября, 09:51
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Птицу освободили из плена 21 сентября (Фото:ФК Шахтер)

Птицу освободили из плена 21 сентября (Фото:ФК Шахтер)

Освобожденная из российского плена украинская защитница Азовстали Катерина Полищук с позывным Пташка открыла матч 7-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо (3:1).

Перед началом матча, который проходил во Львове, парамедик-доброволец спела гимн Украины.

После чувственного исполнения гимна капитан Шахтера Тарас Степаненко подарил защитнице желто-голубые цветы, а от функционера донецкого клуба Дарио Срны она получила футболку с надписью Птичка на спине.

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«Мурашки по коже, она как никто заслужила исполнять этот гимн! Слава Украине! Слава Героям!», — отреагировала в комментариях одна из подписчиц официального аккаунта Шахтера в Instagram.

Сообщалось, что первый удар по мячу в матче Шахтер — Динамо нанес освобожденный из плена защитник Азовстали Михаил Дианов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер Азовсталь Гимн Украины ФК Динамо (Киев)

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