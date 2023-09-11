«Хотел ему пиз**лей дать»: Пятов вспомнил свой единственный гол в карьере, который «украл» у него арбитр 11 сентября, 12:05 Андрей Пятов (Фото:УАФ)

Бывший голкипер сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов высказался о своем единственном голе в карьере, однако который судья не засчитал.

Легендарный украинский игрок рассказал, что взятие ворот не засчитал шотландский судья, которого он хотел потом проучить.

«Однажды я забил гол, но его не засчитал шотландский арбитр. Я хотел ему дать пиз**лей. Это было еще и за сборную в Киеве на Олимпийском», — сказал Пятов YouTube-каналу STADIUM FAMILY.

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Пятов вспомнил момент, который произошел в сентябре 2014 года. Во время матча отбора на Евро-2016 сборная Украины проиграла словакам (0:1). В конце поединка Пятов побежал на угловой, после которого забил, но судья не засчитал его из-за нарушения правил.

Напомним, прошедшим летом 39-летний игрок провел свой прощальный матч против Тоттенхэма. Сейчас Пятов работает в тренерском штабе Патрика ван Леувена в донецком Шахтере.

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