«Хотел ему пиз**лей дать»: Пятов вспомнил свой единственный гол в карьере, который «украл» у него арбитр

11 сентября, 12:05
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Андрей Пятов (Фото:УАФ)

Андрей Пятов (Фото:УАФ)

Бывший голкипер сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов высказался о своем единственном голе в карьере, однако который судья не засчитал.

Легендарный украинский игрок рассказал, что взятие ворот не засчитал шотландский судья, которого он хотел потом проучить.

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«Однажды я забил гол, но его не засчитал шотландский арбитр. Я хотел ему дать пиз**лей. Это было еще и за сборную в Киеве на Олимпийском», — сказал Пятов YouTube-каналу STADIUM FAMILY.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/I-uf9df9jNM?si=cc-Mn95YtGMZk_AX&start=462

Пятов вспомнил момент, который произошел в сентябре 2014 года. Во время матча отбора на Евро-2016 сборная Украины проиграла словакам (0:1). В конце поединка Пятов побежал на угловой, после которого забил, но судья не засчитал его из-за нарушения правил.

https://www.youtube.com/embed/0CDN4vH4cHk?si=rutxkU5J3rUHdqeM

Напомним, прошедшим летом 39-летний игрок провел свой прощальный матч против Тоттенхэма. Сейчас Пятов работает в тренерском штабе Патрика ван Леувена в донецком Шахтере.

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Ранее сообщалось, что Леоненко жестко раскритиковал Мудрика и Зинченко за игру с Англией, выделив двух героев.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Андрей Пятов

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