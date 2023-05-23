На помощь сборной. Игрок Шахтера может закончить карьеру и войти в тренерский штаб Реброва — СМИ 23 мая, 20:45 Андрей Пятов (Фото:УАФ)

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов готов повесить бутсы на гвоздь и стать тренером вратарей в главной команде страны.

Об этом сообщает ВЗБОРНАЯ.

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По информации источника, кипер, которому летом исполнится 39 лет, является пока единственным кандидатом на эту должность. Однако составить конкуренцию Андрею может бывший игрок Шахтера и Мариуполя Рустам Худжамов, в кандидатуре которого заинтересована Украинская ассоциация футбола.

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Сообщается, что Сергей Ребров пока окончательно не утвердил ни одну из кандидатур.

Контракт Пятова с Шахтером действителен до 30 июня этого года. В текущем сезоне за горняков голкипер сыграл всего один матч. Это было в ноябре прошлого года в поединке против Вереса, в котором Шахтер победил со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины.