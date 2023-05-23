На помощь сборной. Игрок Шахтера может закончить карьеру и войти в тренерский штаб Реброва — СМИ
Андрей Пятов (Фото:УАФ)
Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов готов повесить бутсы на гвоздь и стать тренером вратарей в главной команде страны.
Об этом сообщает ВЗБОРНАЯ.
По информации источника, кипер, которому летом исполнится 39 лет, является пока единственным кандидатом на эту должность. Однако составить конкуренцию Андрею может бывший игрок Шахтера и Мариуполя Рустам Худжамов, в кандидатуре которого заинтересована Украинская ассоциация футбола.
Сообщается, что Сергей Ребров пока окончательно не утвердил ни одну из кандидатур.
Контракт Пятова с Шахтером действителен до 30 июня этого года. В текущем сезоне за горняков голкипер сыграл всего один матч. Это было в ноябре прошлого года в поединке против Вереса, в котором Шахтер победил со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины.