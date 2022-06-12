«Я не буду плакать, я мужик». Голкипер Динамо мемом отреагировал на завершение карьеры Пятова в сборной Украины

12 июня, 13:39
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Георгий Бущан посвятил Андрею Пятову пост в Instagram (Фото:Георгий Бущан via Instagram)

Георгий Бущан посвятил Андрею Пятову пост в Instagram (Фото:Георгий Бущан via Instagram)

Голкипер киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан с юмором отреагировал на решение вратаря донецкого Шахтера Андрея Пятова завершить карьеру в национальной команде.

Бущан посвятил Пятову пост в своем аккаунте в Instagram со словами благодарности и прикрепил мем, которым выразил свои чувства по поводу решения вратаря Шахтера.

«Спасибо за отличную историю в сборной. Все остальное ты знаешь», — написал Бущан.

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Сообщалось, что отстояв на ноль в матче с Арменией, Пятов установил рекорд сборной Украины, не пропустив гол в 47 поединках за команду сине-желтых.

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Сборная Украины ФК Динамо (Киев) Андрей Пятов

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