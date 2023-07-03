Легенда Шахтера завершил карьеру игрока в донецком клубе после 16 лет в команде 3 июля, 16:20 Андрей Пятов выступал за Шахтер с 2007 года (Фото:ФК Шахтёр)

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов завершил свои выступления за «горняков».

Об этом в интервью YouTube-каналу Шахтера сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

Палкин добавил, что вратарю в знак благодарности предложили сыграть в благотворительном поединке Шахтера против лондонского Тоттенхэма, который состоится 6 августа.

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«Андрей на данный момент завершает свою карьеру футболиста в нашем клубе. Он прошел очень большой, яркий путь — 16 лет, 482 игры, очень много титулов, побед. Мы должны быть благодарны ему за это», — сказал Палкин.

Гендиректор Шахтера добавил, что Пятов может остаться в донецком клубе в составе нового тренерского штаба.

«Мы прощаемся с ним, как с футболистом, но мы хотели бы видеть его в нашем тренерском штабе во главе с Патриком ван Леувеном в качестве тренера вратарей. Мы приглашаем его присоединиться, потому что для нас очень важны его знания, тот опыт, который он имеет, его харизма. У нас очень много молодых футболистов, и его помощь очень важна для нас. Уверен, что он нам поможет», — подытожил Палкин.

Пятов выступал за Шахтер с 2007 года. 30 июня этого года у него завершился контракт с донецким клубом.

Ранее Шахтер официально объявил о назначении Патрика ван Леувена новым главным тренером клуба после прекращения сотрудничества с Игорем Йовичевичем.