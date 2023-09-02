«Прояви солидарность». Месси навевает страх на работников отеля в Лос-Анджелесе, которые требуют повышения зарплаты 2 сентября, 12:50 Месси (Фото:Bill Streicher-USA TODAY Sports)

Интер Майами, за который выступает Лео Месси, сыграет против Лос-Анджелеса в рамках MLS. Матч начнется 4 сентября в 5:00 по киевскому времени.

Работники отеля, которые требуют от руководства повышения заработной платы на фоне увеличения цен на жилье, попросили Месси и Ко проявить солидарность и не заселяться в «Fairmont Miramar».

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«Мы узнали, что Интер Майами и великий Лионель Месси приедут на этой неделе на матч против Лос-Анджелеса в воскресенье.

Как горничные, повара, носильщики и официанты, мы просим Лионеля Месси и его товарищей по команде проявить солидарность с нами и не заселяться в отель «Fairmont Miramar»", — говорится в заявлении сотрудников, передает Reuters.

Напомним, что за Интер Майами также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Ранее сообщалось, что недавно Месси впервые покинул поле без результативных действий в футболке команды Дэвида Бекхэма.