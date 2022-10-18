Звездного футболиста отстранили от команды за курение на скамейке запасных — фото 18 октября, 15:58 Клуб провел разговор с Наингголаном по поводу его поведения (Фото:ФК Антверпен)

Экс-полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан, который выступает за Антверпен, отметился скандальной выходкой перед началом матча против Стандарда, за что был отстранен от команды.

Об этом сообщает официальный сайт Антверпена.

Во время разминки перед началом поединка Наингголан решил закурить электронную сигарету прямо на скамейке для запасных.

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Антверпен сразу отреагировал на такое поведение футболиста и отстранил его неопределенный срок от тренировок и матчей.

«Клуб решил исключить Раджу из основной команды на неопределенный срок. Также были достигнуты четкие договоренности, что делает наш клуб и чего не ожидает от своего игрока», — говорится в заявлении Антверпена.



Ранее сообщалось, что защитник сборной Италии Джованни ди Лоренцо после победы в финале Евро-2020 выкурил в раздевалке сигарету.