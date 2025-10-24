Лучший игрок чемпионата Испании не сыграет в матче Реал — Барселона из-за травмы

24 октября, 18:56
Поделиться:
Рафинья — звезда Барсы (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Рафинья — звезда Барсы (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Вингер каталонской Барселоны Рафинья не поможет команде в принципиальном поединке 10-го тура чемпионата Испании против мадридского Реала.

Читайте также:
«Очень разумный шаг». Алонсо оценил трансфер экс-игрока Реала в итальянский клуб, который тренирует чемпион мира

Бразилец на этой неделе вернулся к тренировкам после травмы задней поверхности бедра, однако почувствовал дискомфорт во время занятия в четверг, пишет The Athletic.

Рафинья не сыграет в Класико и будет восстанавливаться еще примерно один месяц.

Реклама

28-летний футболист получил повреждение в конце сентября и с тех пор не выходил на поле.

Добавим, что Рафинья был признан лучшим игроком чемпионата Испании в прошлом сезоне. Вингер помог Барселоне выиграть титул, отметившись 18 голами в 36 матчах.

Матч Реал — Барселона состоится в воскресенье, 26 октября. Начало — в 17:15 по Киеву.

Читайте также:
После акций протеста. Матч Барселона — Вильярреал не состоится в США

Мадридский клуб возглавляет таблицу Ла Лиги, набрав 24 очка в девяти турах. Барселона с 22 очками идет второй.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Реала перенес инсульт в 38 лет.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол ФК Барселона ФК Реал Мадрид Травма Чемпионат Испании Рафинья

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies