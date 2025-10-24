Лучший игрок чемпионата Испании не сыграет в матче Реал — Барселона из-за травмы
Рафинья — звезда Барсы (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Вингер каталонской Барселоны Рафинья не поможет команде в принципиальном поединке 10-го тура чемпионата Испании против мадридского Реала.
Бразилец на этой неделе вернулся к тренировкам после травмы задней поверхности бедра, однако почувствовал дискомфорт во время занятия в четверг, пишет The Athletic.
Рафинья не сыграет в Класико и будет восстанавливаться еще примерно один месяц.
28-летний футболист получил повреждение в конце сентября и с тех пор не выходил на поле.
Добавим, что Рафинья был признан лучшим игроком чемпионата Испании в прошлом сезоне. Вингер помог Барселоне выиграть титул, отметившись 18 голами в 36 матчах.
Матч Реал — Барселона состоится в воскресенье, 26 октября. Начало — в 17:15 по Киеву.
Мадридский клуб возглавляет таблицу Ла Лиги, набрав 24 очка в девяти турах. Барселона с 22 очками идет второй.
