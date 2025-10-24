Вингер каталонской Барселоны Рафинья не поможет команде в принципиальном поединке 10-го тура чемпионата Испании против мадридского Реала.

Бразилец на этой неделе вернулся к тренировкам после травмы задней поверхности бедра, однако почувствовал дискомфорт во время занятия в четверг, пишет The Athletic.

Рафинья не сыграет в Класико и будет восстанавливаться еще примерно один месяц.

28-летний футболист получил повреждение в конце сентября и с тех пор не выходил на поле.

Добавим, что Рафинья был признан лучшим игроком чемпионата Испании в прошлом сезоне. Вингер помог Барселоне выиграть титул, отметившись 18 голами в 36 матчах.

Матч Реал — Барселона состоится в воскресенье, 26 октября. Начало — в 17:15 по Киеву.

Мадридский клуб возглавляет таблицу Ла Лиги, набрав 24 очка в девяти турах. Барселона с 22 очками идет второй.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Реала перенес инсульт в 38 лет.