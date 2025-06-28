«Он мне ответит?»: один из главных фаворитов на Золотой мяч боялся написать Неймару

28 июня, 12:00
Поделиться:
Ламин Ямаль боялся общаться с Неймаром (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Ламин Ямаль боялся общаться с Неймаром (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)

Вингер Барселоны Рафинья рассказал, как его одноклубник Ламин Ямаль познакомился с Неймаром.

Читайте также:
«Оставьте его в покое». Роналду вступился за звезду Барселоны после финала Лиги наций

По словам Рафиньи, 17-летний испанец боялся написать звездному бразильцу.

«Прежде чем Ямаль полетел в Бразилию, он спросил меня: «Если я пошлю сообщение Неймару, он ответит мне?». Я сказал ему, что да, он ответит. Думаю, он ответил, потому что видел их вместе.

Реклама

Думаю, что на том уровне, которого достиг Ламин, он может связаться с кем-либо, даже с Неймаром".

https://twitter.com/BarcaUniversal/status/1938668061638238562
Читайте также:
«Очень понравился». Экс-звезда Реала встретился с Брэдом Питтом на премьере фильма о Формуле-1: актер поразил стильным костюмом — фото

Напомним, что Ямаль приехал в гости к Неймару и провел с ним несколько дней.

Неймар и Ламин Ямаль / instagram.com/lamineyamal
Фото: Неймар и Ламин Ямаль / instagram.com/lamineyamal

Ранее сообщалось, что Ламин возьмет в клубе культовый номер.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Ламин Ямаль Неймар Рафинья ФК Барселона

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X