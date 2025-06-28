«Он мне ответит?»: один из главных фаворитов на Золотой мяч боялся написать Неймару
Ламин Ямаль боялся общаться с Неймаром (Фото: REUTERS/Angelika Warmuth)
Вингер Барселоны Рафинья рассказал, как его одноклубник Ламин Ямаль познакомился с Неймаром.
По словам Рафиньи, 17-летний испанец боялся написать звездному бразильцу.
«Прежде чем Ямаль полетел в Бразилию, он спросил меня: «Если я пошлю сообщение Неймару, он ответит мне?». Я сказал ему, что да, он ответит. Думаю, он ответил, потому что видел их вместе.
Думаю, что на том уровне, которого достиг Ламин, он может связаться с кем-либо, даже с Неймаром".
Напомним, что Ямаль приехал в гости к Неймару и провел с ним несколько дней.
Ранее сообщалось, что Ламин возьмет в клубе культовый номер.