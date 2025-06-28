«Он мне ответит?»: один из главных фаворитов на Золотой мяч боялся написать Неймару

По словам Рафиньи, 17-летний испанец боялся написать звездному бразильцу.

«Прежде чем Ямаль полетел в Бразилию, он спросил меня: «Если я пошлю сообщение Неймару, он ответит мне?». Я сказал ему, что да, он ответит. Думаю, он ответил, потому что видел их вместе.

Думаю, что на том уровне, которого достиг Ламин, он может связаться с кем-либо, даже с Неймаром".

Напомним, что Ямаль приехал в гости к Неймару и провел с ним несколько дней.

Фото: Неймар и Ламин Ямаль / instagram.com/lamineyamal

Ранее сообщалось, что Ламин возьмет в клубе культовый номер.